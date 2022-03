Am Freitag, 18. März, startet der Wochenmarkt in Bad Laer neu. FOTO: dpa / Moritz Frankenberg Auftakt am 18. März Freitags statt samstags: Wochenmarkt-Neustart in Bad Laer Von Frank Wiebrock | 17.03.2022, 17:00 Uhr

Statt Samstagmorgen nun am Freitagnachmittag: Am 18. März startet der Wochenmarkt in Bad Laer neu. Zwischen 14 bis 18 Uhr öffnen die Beschicker am Thieplatz ihre Stände.