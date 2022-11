Eine Hausfrau hatte in einer Küche in Bad Laer einen Topf mit Eintopf auf dem Herd vergessen. Symbolfoto: dpa/Florian Schuh up-down up-down Feuerwehreinsatz in Bad Laer Frau vergisst Eintopf auf dem Herd Von Anke Schneider | 22.11.2022, 17:56 Uhr

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.35 Uhr am Birkhahnweg in Bad Laer. Dort hatte der Heimrauchmelder in einem Wohnhaus Alarm geschlagen.