In einem Klinker-Werk in Bad Laer brach in der Nacht zu Montag ein Feuer aus. Die Flammen griffen auch auf das Dach der Produktionshalle über. FOTO: NWM-TV up-down up-down Ofen als Auslöser? Klinker-Werk in Bad Laer brennt - Feuer greift auf Dach über Von Alexander Kruggel | 15.08.2022, 05:47 Uhr

In der Nacht zu Montag brach in der Produktionshalle eines Gewerbebetriebes in Bad Laer ein Feuer aus. Wie die Polizei in einer Erstmeldung informierte, habe ein Brennofen im südlichen Teil des Areals Feuer gefangen.