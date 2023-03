Am Montag war es zu dem Arbeitsunfall bei Feldhaus-Klinker mit neun Verletzten gekommen. Foto: NWM-TV up-down up-down Ursache „mutmaßlich“ ermittelt Gasaustritt bei Feldhaus-Klinker in Bad Laer: Mitarbeiter zeitweise in Lebensgefahr Von Jörg Sanders | 14.03.2023, 13:26 Uhr

Neun Menschen sind am Montag bei dem Arbeitsunfall bei Feldhaus-Klinker in Bad Laer verletzt worden – einer von ihnen schwer. Der 27-Jährige hatte zeitweise um sein Leben gekämpft, wie am Dienstag bekannt wurde. Auch die Unfallursache stehe nun „mutmaßlich“ fest, so die Polizei.