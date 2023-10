Was die Gemeinde tun will Explodierende Mieten: Fehlt in Bad Laer bezahlbarer Wohnraum? Von Frank Wiebrock | 20.10.2023, 07:12 Uhr Auch in Bad Laer sind die Mieten hoch. Was tut die Gemeinde? Symbolfoto: dpa/Simon Ribnitzky up-down up-down

In den vergangenen Jahren sind die Mieten explodiert. Auch in Bad Laer. Aktuell gerät zudem der Wohnungsbau in schwieriges Fahrwasser. Fehlt in dem Heilbad bezahlbarer Wohnraum? Und was will die Gemeinde tun?