Gleich zweimal führt der Münsterland Giro, der regelmäßig mit internationalen Größen aufwartet, am 3. Oktober durch Bad Laer, teilt die Bad Laer Touristik mit. Gegen Viertel nach eins und gegen zwei Uhr fahren die Stars des Giro durch das Sole-Heilbad. Ihre Tour verläuft in diesem Jahr anlässlich des 375-jährigen Jubiläums des Westfälischen Friedens von Osnabrück bis nach Münster. „Dank diverser Schleifen und Anstiege verspricht das Rennen besonders spannend zu werden und die bisherigen Teilnehmerzahlen zu sprengen“, so die Bad Laer Touristik.

Übertragung auf der LED-Wand

Um dem Spektakel nicht nur während der zweifachen Durchfahrt folgen zu können, überträgt Bad Laer das gesamte Rennen vom Startschuss gegen 12.45 Uhr auf dem historischen Marktplatz in Osnabrück bis zur Siegerehrung in Münster gegen 17.45 Uhr live auf dem Thieplatz auf großer LED-Wand.

Gekoppelt ist das Radsportevent mit einem Familienfest. „Da die meisten Bürger an diesem Tag freihaben, wollen wir Familien einen Anlaufpunkt für Groß und Klein bieten“, sagt Nina Strickmann von der Bad Laer Touristik. So warten auf die Besucher an diesem Tag neben der Live-Übertragung auch musikalische Unterhaltung von einem DJ, ein Bungee-Trampolin für Kids, Kinderschminken, Spielstationen und einen Wettbewerb zum Bemalen des eigenen Trikots.

Tatkräftige Unterstützung erhält die Gemeinde dabei vom SV Bad Laer, der mit zahlreichen Streckenposten vor Ort für Sicherheit sorgt, sowie vom Café International und dem Jugendtreff W3. „Gemeinsam freuen wir uns auf einen abwechslungsreichen Tag für alle Generationen“, so die Organisatoren.