Der illuminierte Kurpark und der mit unzähligen Fackeln bestückte Glockensee im Hintergrund kreierten eine tolle Atmosphäre im Kurpark von Bad Laer. FOTO: Bettina Klimek up-down up-down Neuauflage ohne Feuerwerk kam gut an „Fackelfest for free“ in Bad Laer lockte mit vielseitigem Programm Von Bettina Klimek | 07.08.2022, 16:56 Uhr

Gänsehaut bei den Feuershows, Romantik beim Blick auf den mit unzähligen Fackeln illuminierten Glockensee, Urlaubsfeeling beim Cocktail am Beach, Partystimmung bei Live-Musik auf der Tanzfläche - das alles konnte man am Wochenende beim Fackelfest in Bad Laer erleben.