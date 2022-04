Die Polizei in Dissen sucht nun nach dem Mann und bittet um Hinweise. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Täter hat auffälliges Tattoo Exhibitionist belästigt und bedroht zwei Frauen am Baggersee in Bad Laer Von Arlena Janning | 20.04.2022, 13:12 Uhr

Am Abend des Ostermontags sind zwei Frauen in Bad Laer an den Heideseen von einem nackten Mann belästigt und sogar bedroht worden. Die Polizei in Dissen sucht nun nach dem Unbekannten.