Elisa Harneid leitet die traditionelle Schleppjagd am 6. November in Bad Laer. Foto: Philipp Hülsmann Adrenalin im gestreckten Galopp Weniger verstaubt als gedacht: Elisa Harneid führt die Schleppjagd in Bad Laer an Von Catharina Peters | 02.11.2022, 12:43 Uhr

50 Liter Bier, ein Ritt im Galopp und eine große Hundemeute: Elisa Harneid führt die traditionelle Schleppjagd am 6. November in Bad Laer an, die vom Westerwieder Reit-und Fahrverein und Umgebung e.V. in Bad Laer organisiert wird. Sie erzählt uns, warum eine Schleppjagd nicht so verstaubt ist, wie vielleicht ihr Image.