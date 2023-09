Und das liegt nicht am betagten Material des Lengericher Vereins: Schließlich ist der betriebsfähige Erhalt von alten Lokomotiven und Wagen die Passion der Mitglieder. Aktuell verfügt der Verein neben dem Dieseltriebwagen VT 03 von 1926, der am 24. September eigentlich auf Pendelfahrt gehen sollte, unter anderem über eine V36 von 1956, eine preußische T 18 von 1923, eine aktuell nicht betriebsfähige 50er von 1942 und natürlich über jede Menge Personenwagen.

An der Strecke liegt es ebenfalls nicht: Die ist zwischen Versmold und Lengerich frisch saniert und von der Aufsichtsbehörde freigegeben. Das Problem sind laut Eisenbahn-Tradition-Geschäftsführer Jörg Börger die Bahnsteige in Lienen, Bad Iburg und Bad Laer. Die sind nicht nur in einem beklagenswert schlechten Zustand, sondern liegen auch noch in einem Zuständigkeiten-Nirwana: Da die Lappwaldbahn keinen Personenverkehr betreibt, braucht sie keine Bahnsteige.

Und die Kommunen sind und fühlen sich ebenfalls nicht zuständig, zumal ihnen die Flächen oft nicht gehören oder sie – wie Bad Iburg – gerade etwas klamm sind. Daran ändert auch die wohl primär an die Gemeinden adressierte Forderung des Aktionsbündnisses Pro TWE aus dem vergangenen Jahr nichts, dass „die Bahnsteige in Bad Laer, Bad Iburg und Lienen wieder in einen sicheren Zustand versetzt“ werden müssten.

Abgesagt: Am 24. September sollte eigentlich der VT 03 (hier auf der Rollbahn) zwischen Bad Laer und Lengerich pendeln.

Die Eisenbahn-Tradition will es selbst richten

Eigentlich wollten es deshalb die Eisenbahn-Tradition selbst richten – kein Luxusausbau, sondern schlicht mit geringem Aufwand die Bahnsteige wieder verkehrssicher herstellen. Eigenleistung soll die Kosten drücken. Zumindest einige der benötigen Materialien ließen sich in Ibbenbüren bei dem im Sommer begonnenen barrierefreien Ausbau des Bahnhofs ergattern, der Rest muss am Ende wohl über die Einnahmen der Fahrten finanziert werden. Aber so etwas dauert nun mal, weshalb die für den 24. September geplanten Fahrten abgesagt wurden.

Allerdings ist Eisenbahn-Tradition-Geschäftsführer Jörg Börger optimistisch, dass das Werk bis zum 9. Dezember gestemmt ist: Dann soll die 78468 des Vereins auf der Strecke von Bad Laer über Iburg, Lienen nach Lengerich und über Hasbergen zum Osnabrücker Weihnachtsmarkt und zurück richtig Dampf machen. Ein Fest für alle Dampflokfreunde …