Familie Schwöppe betreibt in Bad Laer ein Textilgeschäft und hofft auf mehr Kundenfrequenz für Handel und Gastgewerbe durch eine Anbindung an die Bahn strecken nach Münster und Bielefeld. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Eigenes Konzept statt Landkreispläne Diese Bad Laerer wollen eine bessere Anbindung an die Schiene Von Hildegard Wekenborg-Placke | 11.03.2023, 07:23 Uhr

Fördergeld für eine Schnellbusverbindung aus dem Südkreis nach Osnabrück? In Bad Laer sind viele damit nicht wirklich glücklich und hätte lieber eine Anbindung an die Bahnhöfe in Dissen und Kattenvenne. Wir haben uns vor Ort umgehört, warum das so ist.