Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück auf Nachfrage mitteilt, habe sich der Diebstahl gegen 12.40 Uhr in einem Juweliergeschäft an der Bielefelder Straße zugetragen. Zwei Männer betraten demnach den Laden; während der eine die Verkäufer mit einem vorgespielten Kaufgespräch ablenkte, habe der zweite von innen das Schaufenster geöffnet und Wertgegenstände an sich genommen.

Im Anschluss an den Diebstahl sollen die beiden Täter zu Fuß in Richtung Thieplatz geflohen sein. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Einer der Diebe soll ein Taschenmesser verloren haben, das aber bei der Tat selbst nicht benutzt wurde.

So sollen die Täter ausgesehen haben

Die Männer werden wie folgt beschrieben: