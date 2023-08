Aufpflasterungen und Wanderschwellen Die Glandorfer Straße in Bad Laer soll sicherer werden Von Frank Wiebrock | 23.08.2023, 10:15 Uhr Runter vom Gas: Die Aufpflasterungen samt Einengungen sollen den Verkehr verlangsamen. Foto: Frank Wiebrock up-down up-down

Was lange währt, wird endlich gut? In Bad Laer wird die Glandorfer Straße am Ortsausgang umgestaltet. Es geht um mehr Verkehrssicherheit. Und um „Wanderschwellen“, die nun an anderer Stelle einen neuen Job übernehmen.