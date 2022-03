Nach 17 Jahren als Bad Laerer Ortspolizist geht Rainer Blank jetzt in den Ruhestand. FOTO: Jörn Martens Wechsel in Polizeistation Bad Laer Die letzte Streife: Ortspolizist Rainer Blank geht in den Ruhestand Von Frank Wiebrock | 23.03.2022, 09:25 Uhr

Vor dem Bad Laerer Rathaus steht der Streifenwagen. Ein Indiz dafür, dass Polizeihauptkommissar Rainer Blank oben im Büro sein könnte. Ende des Monats trifft man Blank dann auch in Bad Laer nur noch in Zivil: Der langjährige Ortspolizist geht in den Ruhestand.