Die Werbegemeinschaft Info „Wir für Bad Laer“ richtet mit Unterstützung der Bad-Laer-Touristik zum 21.-mal das lebendige Markttreiben aus, auf dem neben Stoffe viele weitere Waren feilgeboten werden. Den offiziellen Beginn der Veranstaltung läutet der traditionelle Einzug der Trommler aus Hardensetten, Müschen, Remsede, Westerwiede und Winkelsetten um 11 Uhr auf dem Thieplatz unter Begleitung der Ortsbürgermeister ein.

Handwerk zum Zuschauen

Traditionell an jedem letzten September-Sonntag erinnert die Veranstaltung an die Bad Laerer Geschichte der Leinenproduktion. Im Ortsbild sichtbar ist diese beispielsweise in Form der Leineweber-Statue auf dem Paulbrink, die auf Zeiten verweist, in denen Laer noch mit Leinen handelte. Nachdem die Leinenballen damals vom Leggemeister ein Qualitätssiegel erhalten hatten, wurden sie am Markttag an Kaufleute veräußert – fast so wie am 24. September, wenn die alten Handelstraditionen in die Gemeinde zurückkehren.

Doch nicht nur Fans gut gewebter Stoffe werden auf dem Leineweber-Markt fündig. Auch Liebhaber des Antiken kommen an diesem Tag auf ihre Kosten. Es wird getrödelt, was das Zeug hält. Handgemachtes und regionale Lebensmittel runden das Angebot ab.

Das Heimatmuseum öffnet zum Leineweber-Markt mit einem Mitmach-Programm seine Türen. Frisch gebackener Struwen darf dabei nicht fehlen. Und auch der im Kurmittelhaus Sole-Vital stattfindende Tag der Gesundheit hält jede Menge Programm für Jung und Alt bereit. Für den bequemen Transport verkehrt ein kostenfreier Shuttle zwischen Ortskern und Sole-Vital.

Ergänzt wird der Leineweber-Markt in diesem Jahr durch den begleitenden verkaufsoffenen Sonntag nach Kurortregelung ab 13 Uhr sowie durch Bewegungsangebote für Kinder. Den Markt säumen erstmals Klettermöglichkeiten, Trampoline, Hüpfburgen und andere Spielgeräte für die kleinen Gäste. Für musikalische Höhepunkte sorgt das Konzert der Musikkapelle Bad Laer um 15.30 Uhr auf dem Thieplatz.