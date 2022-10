Mit einem symbolischen Spatenstich fiel der offizielle Startschuss für den Glasfaserausbau in Bad Laer. Mit dabei (von links) Iris Seydel (Leiterin des Bauamts Bad Laer), Dominik Pähler (Glasfaser Nordwest), Bürgermeister Tobias Avermann, Musa Hyseni und Sascha Zink (beide Glasfaser Nordwest). Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Spatenstich mit Bürgermeister Glasfaserausbau für schnelleres Internet in Bad Laer Von Susanne Pohlmann | 07.10.2022, 10:45 Uhr

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Laer hat begonnen. Damit können 2500 Haushalte und Betriebe in Zukunft auf schnelles und zuverlässiges Internet vertrauen, wichtig in Zeiten von Homeoffice und digitalem Medienkonsum.