Nachdem der Ortsrat Remsede nach dem Ergebnis e einer Elternbefragung für den Erhalt der Grundschule Remsede stimmte, sollte jedoch den Remseder Eltern die Wahl gelassen werden, ob sie ihr Kind in die Grundschule in Bad Laer oder Remsede einschulen.

Nach der derzeit gültigen Satzung ist der Besuch einer anderen Grundschule nur im begründeten Ausnahmefall möglich. Mit dem Erlass der neuen Satzung könnten nicht nur Remseder Schüler die Grundschule am Salzbach besuchen, sondern auch umgekehrt, sofern die Kapazitäten dies zulassen, auch Kinder aus den übrigen Ortsteilen nach Remsede gehen. Die abschließende Entscheidung zur Neuregelung der Grundschulbezirke trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Juli.

Nach derzeitigem Stand haben sich für den 5. Jahrgang der Geschwister-Scholl-Oberschule insgesamt 75 Kinder angemeldet. Es wird somit drei Klassen mit jeweils 25 Kindern geben. Der Neubau der Schule wurde als dreizügige Oberschule geplant.

In der Grundschule am Salzbach werden zum kommenden Schuljahr voraussichtlich 79 Kinder in der ersten Klasse eingeschult. In der Grundschule Remsede werden voraussichtlich neun Kinder eingeschult. Gemeinsam mit der derzeitigen ersten Klasse (zehn Kinder) bilden diese Kinder im Schuljahr 2012/2013 eine sogenannte Kombiklasse für zwei Jahrgänge mit insgesamt 19 Kindern.