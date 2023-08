Auftakt zum Schützenfest Müschen feiert „Sunglasses at Night Party“ Von Nico Marsänger | 27.08.2023, 11:40 Uhr Ob auf dem Kopf oder im Gesicht - die Sonnenbrille war ein Muss am Freitagabend in Müschen. Foto: Nico Marsänger up-down up-down

Im Südkreis kommt die Schützenfest-Saison so langsam zum Ende. Müschen leitete an diesem Wochenende als eine der letzten Schützenvereine nun eine neue Saison ein. Zum Start fand traditionell die Jugendparty auf dem Schützenplatz in Müschen statt.