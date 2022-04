Obwohl kurz nach der Kommunalwahl erste Gespräche mit den Grünen und der FDP aufgenommen wurden, konnte eine gemeinsame Vorgehensweise bis jetzt nicht vereinbart werden. „Inhaltlich hat es keine unüberwindbaren Hindernisse gegeben. Es scheint jedenfalls so, dass die Grünen, die FDP und auch die SPD sich schwer tun, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen“, so Uwe Frerig, neuer Fraktionsvorsitzender der BBL. „Die Gespräche mit den künftigen Ratsfraktionen lassen bei mir den Eindruck entstehen, dass die bisherige Opposition in der Vergangenheit eher die Funktion eines Beirates im Gemeinderat innehatte. Es wäre schön, wenn sich das ändern würde.“