Aus ungeklärter Ursache kam es um 16.19 Uhr im Bad Laerer Ortsteil Müschen zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Der Fahrer eines Autos war von Bad Rothenfelde aus über die Bielefelder Straße in Richtung Bad Laer unterwegs. In einem leicht kurvigen Bereich kam dem Mercedes ein VW-Bulli mit einer Fahrerin am Steuer entgegen.

Nach Informationen der Polizeiinspektion Osnabrück geriet der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW zusammen. Der Zusammenstoß war so stark, dass die weiße Limousine auf dem Dach liegen blieb. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Auch die Fahrerin des anderen beteiligten Fahrzeugs zog sich Verletzungen zu. Der Beifahrer im Mercedes sowie die drei Beifahrer im Bulli (eine erwachsene Person und zwei Kinder) blieben unverletzt.

Alle am Unfall beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Straße war für lange Zeit voll gesperrt

Alle Beteiligten wurden vorsichtshalber vom Rettungsdienst untersucht. Dieser war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Für die Unfallaufnahme und die Versorgung durch Rettungskräfte und Ärzte musste die Straße anfangs voll gesperrt werden. Bis der Abschleppwagen eintraf, konnten die im Stau wartenden Fahrzeuge aber halbseitig an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.