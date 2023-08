Droht Gemeinde eine Dauerbrache? Darum tut sich auf dem Jibi-Gelände in Bad Laer so wenig Von Frank Wiebrock | 14.08.2023, 06:02 Uhr Auf dem ehemaligen Jibi-Gelände in Bad Laer tut sich bislang nichts: Droht Bad Laer eine Dauerbrache in zentraler Lage? Foto: Frank Wiebrock up-down up-down

Eigentlich sollten die Bauarbeiten auf dem ehemaligen Jibi-Gelände an der Bielefelder Straße in Bad Laer schon im vergangenen Jahr beginnen. Bislang tut sich dort nichts. Droht Bad Laer eine Dauerbrache in zentraler Lage? Wir haben beim Investor nachgefragt.