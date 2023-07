Schützenkönigin Sara Kaufmann im Wintergarten der Familie. Die Wand ist geschmückt mit den Vögeln, die ihr Opa gebaut hat. Foto: Michael Gründel up-down up-down Nach Versprechen an Opa Alfred So erlebte Schützenkönigin Sara Kaufmann den Tag ihrer emotionalen Krönung in Bad Laer Von Nico Marsänger | 25.07.2023, 18:30 Uhr

Neue Schützenkönigin in Bad Laer ist Sara Kaufmann. Ihre ganze Familie ist seit jeher Schützenfest-verrückt, so auch ihr Opa Alfred, der letztes Jahr im Oktober verstorben ist. Mit ihrem neuen Titel hält Sara das Versprechen an ihren Opa, die nächste Schützenkönigin zu werden. Wie hat sie den hochemotionalen Tag der Krönung erlebt?