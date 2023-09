Der 67-jährige Osnabrücker befuhr am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr die Glandorfer Straße von Bad Laer in Richtung Glandorf, teilt die Polizei in Osnabrück mit. Mit an Bord war ein Hund. In Höhe Örtlingerort kam der Fahrer mit seinem Mercedes aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Das Fahrzeug, über 33 Jahre alt, verfügte über keine Airbags. Der Insasse erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls mit im Auto befand, wurde vorübergehend in einem Tierheim untergebracht.

Neben Rettungsdienst und Polizei war bei diesem Unfall auch die Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschutzes und für möglicherweise auslaufende Betriebsstoffe im eingesetzt worden.