„Damit werden die Schlaglöcher auf diesen Straßen schon bald der Vergangenheit angehören“, ist Bäumer überzeugt. „Die Gespräche in Hannover, mit der Landesbehörde in Osnabrück und der Straßenmeisterei in Bad Iburg zahlen sich jetzt aus. Mit den vom Landtag beschlossenen und von Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) bereitgestellten knapp 110 Millionen Euro lässt sich in diesem Jahr sehr viel bewegen“, so Bäumer.