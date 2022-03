Denys Boyko hat zu Spenden für die Menschen in seiner Heimat aufgerufen. Der Ruf des Ukrainers sollte nicht ungehört bleiben. FOTO: Anke Schneider Georgsmarienhütter Firma unterstützt Ukrainer aus Bad Laer wird von Hilfsbereitschaft nahezu erschlagen Von Anke Schneider | 02.03.2022, 08:04 Uhr

Überall im Osnabrücker Land laufen Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine an. Denys Boyko, selbst in der Ukraine geboren, war einer der ersten, der zu Spenden aufgerufen hat. Hunderte Menschen meldeten sich. Nun hat er richtig viel zu tun.