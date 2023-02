Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verletzt wurde niemand Auto kracht in Bad Laer gegen Poller Von Wibke Niemeyer | 02.02.2023, 15:41 Uhr

In der Iburger Straße in Bad Laer ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer mit seinem Wagen in einen Betonpoller gekracht ist. Verletzt wurde niemand.