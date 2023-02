Am Thieplatz in Bad Laer wurden vier große Kastanien gefällt, die auf Dauer nicht mehr standfest gewesen wären. Foto: Gemeinde Bad Laer/Anne Krimphoff up-down up-down Neupflanzungen bis Ende März Vier große, kranke Kastanien auf dem Thieplatz in Bad Laer gefällt Von Hildegard Wekenborg-Placke | 15.02.2023, 12:24 Uhr

Das Urteil der Fachleute war einhellig: Weil sie krank und in absehbarer Zeit ein Sicherheitsproblem geworden wären, sind vier große Rosskastanien am Thieplatz in Bad Laer am Dienstag gefällt worden.