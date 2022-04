Anja Gläser übernimmt den Polizeiposten in Bad Laer, Rainer Blank geht nach 17 Jahren als Ortspolizist in den Ruhestand geht. FOTO: Jörn Martens Kriminalhauptkommissarin übernimmt Wer ist die neue Ortspolizistin in Bad Laer? Von Frank Wiebrock | 01.04.2022, 06:45 Uhr

17 Jahre war Rainer Blank Ortspolizist in Bad Laer, jetzt geht er in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Kriminalhauptkommissarin Anja Gläser an. Wer ist die „Neue“ in Bad Laer?