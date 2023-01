Abgängig: Etliche Kastanien am Thieplatz in Bad Laer sind vom Pilzbefall gezeichnet. Nun sollen die ersten Bäume durch Neuanpflanzungen ersetzt werden. Foto: Achim Köpp up-down up-down Kastanien sind abgängig Darum werden die Bäume am Thieplatz in Bad Laer gefällt Von Frank Wiebrock | 02.01.2023, 06:23 Uhr

Am Thieplatz in Bad Laer werden in naher Zukunft einige der ortsbildprägenden Bäume gefällt. Die Zeit der Kastanien am Thieplatz nähert sich dem Ende.