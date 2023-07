Noch sind die neuen Verkehrsschilder abgeklebt, doch ab Montag gelten geänderte Vorfahrtsregeln. Foto: Petra Ropers up-down up-down An Bielefelder und Remseder Straße Achtung Autofahrer: Neue Vorfahrtsregeln am Bahnübergang in Bad Laer Von Petra Ropers | 09.07.2023, 09:30 Uhr

Neue Vorfahrtsregeln gelten in Bad Laer ab Montag, 10. Juli, im Bereich der Bahnübergänge an der Bielefelder und der Remseder Straße. Darauf wies Ordnungsamtsleiter Daniel Burghard in der Sitzung des Gemeinderates hin.