Karussells und coole Kisten Remseder Kirmes mit Benefizkonzert und Seifenkistenrennen Von Petra Ropers | 03.10.2022, 11:07 Uhr

In Remseder Garagen, Schuppen und Scheunen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Der Rennfahrer-Nachwuchs bringt seine Seifenkisten in Schuss. Gruppen und Vereine schaffen kreative Festwagen. Kurz: In Remsede steht nach zweijähriger Pause die Kirmes vor der Tür.