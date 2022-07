Bereits 133 Dokumente habe die Gemeindeverwaltung inzwischen zu dem Thema in Aktenordnern gesammelt, erklärte Bürgermeister Holger Richard zu Beginn des Gesprächs. Stets habe man nach einer Möglichkeit gesucht, den Behördenstandort ohne Abriss am Rathaus ins Zentrum zu holen. Im Zusammenhang mit der Stadtsanierung sei dann auch das Rathausgelände ins Auge gefasst worden mit einem Teil des Nachbargrundstücks.

Dazu hatte Architekt Ulrich Kötter aus Münster einige Skizzen entwickelt, die er nochmals erläuterte. Zunächst seien zwei Gebäude südlich des Rathauses geplant gewesen. Dabei sei auch das Nachbargrundstück mit einbezogen worden. Gespräche mit der Maßarbeit hätten allerdings ergeben, dass die Fläche nicht ausreichte. Außerdem seien 30 bis 40 Pkw-Stellplätze gefordert worden. Da dann eine energetische Sanierung teuer und eine Anpassung des Rathausanbaus problematisch gewesen sei, habe man aus Kostenüberlegung und „mit viel Rückenwind von der Maßarbeit“ den Abriss des Rathausanbaus ins Auge gefasst. Wenige Tage vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Rates wurde der Beschluss zum Teilabriss des Rathauses noch vom alten Rat zurückgenommen.

Da die Maßarbeit sich unbedingt in Rathausnähe ansiedeln will, sieht die BBL (Bürger für Bad Laer) in dem 560 Quadratmeter großen Eickhorst-Grundstück an der Warendorfer Straße südlich des Rathauses eine Lösung. Denn die BBL legt Wert darauf, so Wilhelm Richter, dass das Rathausgebäude „nicht angefasst“ wird. Wie Uwe Frerig für die BBL erläuterte, soll es einen Zugang zum Parkplatz an der Beethovenstraße geben.

Der separate Neubau könne in kurzer Zeit ganz nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der Maßarbeit in unmittelbarer Nähe zum Rathaus errichtet werden. Dabei seien auch gute Lichtverhältnisse für alle Büros gewährleistet, so Frerig. Als Vorteile für die Gemeinde nannte Frerig den Bestand des vorhandenen Parkplatzes und die Eigenständigkeit des Gebäudes, sodass kein Abriss vorhandener Immobilien nötig sei. Auch könnten alle Mietverhältnisse im Rathaus bestehen bleiben. Der Investor müsse zudem weniger finanzieren und könne nach Ablauf des Mietverhältnisses die Immobilie besser verwerten. Nebenbei profitiere auch das Autohaus Dreckmann davon, da die neue Ausstellungshalle besser von der Warendorfer Straße aus zu sehen sei.

Siegfried Strautmann (CDU) begrüßte, dass alle die Maßarbeit in Bad Laer halten wollen. Doch angesichts der Angebote aus Bad Iburg und Dissen habe man nicht mehr viel Zeit, der Maßarbeit ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Der Vorschlag der BBL sei zu begrüßen, doch das Nachbargrundstück habe auch früher schon zur Diskussion gestanden. Johannes Eichholz (CDU) sprach sich zwar weiter für den Anbau an das Rathaus aus, zeigte aber auch deutlich Kompromissbereitschaft.

In der Diskussion stimmte Stephan Niebrügge (BBL) einem Abriss am Rathaus nur zu, wenn für die Gemeinde keine Kosten entstünden. Außerdem begrüßte er die gemeinsame Perspektive. Die Gemeinde sollte vermittelnd tätig sein, sich aber sonst heraushalten. In der weiteren Diskussion ging es immer wieder um die Prüfung der Möglichkeiten, die Anforderungen der Maßarbeit zu erfüllen, auch im Hinblick auf Investoren.