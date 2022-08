Leonie Holtwerth ist gelernte Köchin und Ökotrophologin, Koch Leon Hess ist Spezialist für vegetarische und vegane Gerichte. FOTO: Petra Pieper up-down up-down Als einziges Hotel in der Region 100 Prozent bio: Wieso macht das Bio-Hotel Melter in Bad Laer das? Von Petra Pieper | 05.08.2022, 06:38 Uhr

Sie nennen sich „Hotels für die Zukunft“: etwa 70 Bio-Hotels in Deutschland, Österreich und Italien, die sich höchsten Umwelt-Standards verpflichtet haben. Eines von ihnen ist das Bio-Hotel Melter in Bad Laer. Was zeichnet das Hotel aus? Und wer übernachtet dort?