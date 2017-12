Zuversicht ist angesagt Bad Laers Kämmerer bringt Haushaltsentwurf 2018 ein

Bad Laer. Positive Zahlen im Haushalt 2018 ließen Kämmerer Ulrich Lindhorst in der Bad Laerer Ratssitzung nicht nur gut gelaunt vor die Ratsmannschaft treten, sondern entlockten ihm auch humoristische Züge. Er lud die Ratsmitglieder in einen lauschigen Keller ein, um bei Bier und Wein das 3200-teilige Haushaltspuzzle für das kommende Jahr zusammenzusetzen.

„Der haushaltsausgleich wird gelingen“, verriet Lindhorst schließlich und bediente sich Redewendungen wie „ein Silberstreif am Horizont“ und „ein Licht am Ende des Tunnels“. Nach Jahren mit hohen Investitionen durch den Bau der Oberschule und die Stadtsanierung gehe es nun bergauf. „Zuversicht ist angebracht, Euphorie aber nicht“, sagte der Kämmerer.

Erträge und Aufwendungen

Im Haushalt 2018 sind 15,142 Millionen Euro Erträge veranschlagt. Dem gegenüber stehen 14,819 Millionen Euro Aufwendungen. „Das Haushaltsvolumen steigt um 6,9 Prozent“, so Lindhorst. Die Erträge bestünden zu zwei Dritteln aus Steuereinnahmen. 3,7 Millionen Euro erwartet der Kämmerer aus Gewerbesteuern, 3,6 Millionen aus Einkommenssteuern. Die Realsteuer-Hebesätze sollten wegen der guten Prognose unverändert bleiben, schlug der Kämmerer vor.

Investitionen sind im Jahr 2018 in moderatem Umfang geplant. 86.000 Euro für Baumaßnahmen an der Grundschule am Salzbach, 93.000 für Baumaßnahmen an der Oberschule. 140.000 Euro wird der Ausbau der Hauptstraße kosten und 75.000 Euro die Antoniusstraße. Für die energetische Sanierung der Straßenlaternen sind im Haushalt 84.000 Euro vorgesehen und für den Breitbandausbau 140.500 Euro. Der größte Posten sind die Baumaßnahme an den Sporthallen mit 985.000 Euro. Insgesamt machen die Investitionen 1,7 Millionen Euro aus.