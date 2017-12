Das Küchenfenster als Adventstürchen Lebendiger Adventskalender in Bad Laer begeistert Groß und Klein

mapa Bad Laer. Er erfreut vor allem Kinder, ist ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit und hängt bei nahezu jedem in der Küche oder im Wohnzimmer. Die Rede ist vom Adventskalender. In Bad Laer findet seit über zehn Jahren ein Adventskalender der besonderen Art statt.

„Wir möchten den Menschen in unserer Gemeinde die Möglichkeit geben, den Advent bewusst zu erleben und ihnen mit Hilfe des lebendigen Adventskalenders eine kleine Auszeit von der Hektik und dem Stress des Alltags ermöglichen“, erklärt Gemeindereferent Thomas Steinkamp das Konzept. Entstanden aus einer Idee des Pfarrgemeinderats, ist der lebendige Adventskalender mittlerweile kaum mehr aus der Adventszeit wegzudenken. „Das Ganze ist ein Projekt der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Bad Laer, und wir freuen uns, dass es jedes Jahr so toll angenommen wird und dabei zahlreiche Menschen zusammenkommen“, so Steinkamp weiter.

Lieder, Gedichte und Geschichten

Anders als bei herkömmlichen Adventskalendern, bei denen sich in den meisten Fällen kleinere Leckereien hinter den einzelnen Türchen verstecken, werden beim lebendigen Adventskalender an jedem Abend in der Vorweihnachtszeit Schlaf-, Wohn- oder Küchenzimmerfenster umgestaltet und dabei ein weihnachtliches Thema aufgegriffen. Bei Musik und Kerzenschein werden Lieder gesungen, Gedichte aufgesagt oder Geschichten erzählt.

In den Anfangszeiten habe die Kirchengemeinde die Themen noch vorgegeben, doch mittlerweile seien die jeweiligen Organisatoren in ihrer Auswahl nahezu frei. Für Steinkamp sei es auch nicht schlimm, „wenn sich Aspekte wiederholen, denn jeder interpretiert und gestaltet sein Adventsfenster auf individuelle Art und Weise und gerade das macht es so spannend und abwechslungsreich“.

Kolpingsfamilie Remsede

In diesem Jahr hat sich auch die Kolpingsfamilie Remsede an der Aktion beteiligt und kurzerhand ein Fenster im Haus der Familie Többe in ein Adventstürchen verwandelt. „Es ist sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder eine schöne Gelegenheit sich zu treffen und sich in vorweihnachtlicher Stimmung gemeinsam auf die Feiertage vorzubereiten“, zeigt sich der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Dieter Abkemeyer von der Idee begeistert. „Wir mussten nicht lange überlegen, als die Frage aufkam, wo man denn das Adventsfenster ausrichten könnte. Es haben sich viele Leute beteiligt und vor allem auch die Kinder haben sich sehr gefreut und uns musikalisch tatkräftig unterstützt“, so Michael Többe, der auch das anschließende gemütliche Beisammensein hervorhob. „Es ist doch besonders schön, dass die Leute nach dem Öffnen des Adventsfensters nicht direkt nach Hause fahren, sondern man sich danach noch auf einen Glühwein, Kinderpunsch oder Kuchen zusammenfindet und sich austauscht und unterhält. Gerade das macht eine tolle Adventszeit aus.“