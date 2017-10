Bad Laer. Die Theatergruppe der Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Bad Laer spielt das Stück „Opstand in’t Huus Avendsunne“ von Helmut Schmidt. Die erste Aufführung ist heute um 19 Uhr.

Auch in diesem Jahr bringt die KLJB zum Erntedankfest eine Kriminalkomödie auf die Bühne. Mit neun Darstellern ist die Theatergruppe so groß wie noch nie. Seit drei Monaten wird unter der Regie von Richard vor der Landwehr fleißig geprobt.

Ein spärlich eingerichteter Gemeinschaftsraum, ein paar alte Bücher, „Mensch ärgere dich nicht“ in drei verschiedenen Ausführungen, jeden Tag Kürbissuppe… Für den Heimleiter der Seniorenresidenz Avendsunne in dem plattdeutschen Theaterstück der Katholischen Landjugendbewegung zählt nur eins: sparen, wo immer es geht, um sich selbst ein Luxusleben und teure Urlaube leisten zu können. Das wollen sich die rüstigen alten Damen Luise Steinbrenner, Marga Bitternagel und Hedwig von Rahden nicht länger bieten lassen. Denn ihr neuer Mitbewohner Erwin Alberstedt hat ihnen erzählt, dass es im Gefängnis viel schöner sein soll.

Die vier Aufführungen finden am Samstag, 7. Oktober, um 19 (inklusive Buffet und Aftershowparty), Sonntag, 8. Oktober, um 15 (inklusive Kaffee und Kuchen), Freitag 13. Oktober, und Sonntag 15. Oktober, jeweils um 19 im Saal Plengemeyer in Bad Laer/Hardensetten statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Bad Laer und an der Abendkasse.