Gemeinsam für Familien Netzwerk „Frühe Hilfen“ in Bad Laer gegründet

Bad Laer. Viele Fäden sind bereits geknüpft, weitere sollen folgen: Wie schon in anderen Kommunen gründete sich jetzt auch in Bad Laer ein Netzwerk „Frühe Hilfen“. Die Auftaktveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses stieß auf überaus breites Interesse.

Von den Ambulanten Hilfen bis zur Zahnarztpraxis und von der Hebammenpraxis über Kindergärten bis zu den Schulen spannt sich der Bogen der Akteure, die sich in Bad Laer in den unterschiedlichsten Bereichen für Kinder und Familien engagieren. Ihre Vernetzung soll nun dazu beitragen, dass Eltern von der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes noch schneller und gezielter unterstützt werden können.

Eigene Schwerpunkte setzen

Die Grundlage für den Aufbau des Netzwerkes „Früher Hilfen“ bietet das Rahmenkonzept, mit dem der Landkreis auf eine Gesetzesänderung aus dem Jahre 2012 reagierte. Danach ist der Aus- und Aufbau entsprechender Netzwerkstrukturen durch den jeweiligen Jugendhilfeträger vorgeschrieben. 21 Kommunen mit völlig unterschiedlichen Strukturen: Ein Netzwerk für alle erschien angesichts der Größe und Vielfalt des Landkreises wenig sinnvoll, wie Annemarie Schmidt-Remme, Koordinatorin „Frühe Hilfen“ beim Landkreis, zum Auftakt erläuterte.

Stattdessen werden regionale Netzwerke geknüpft, deren Arbeitsschwerpunkte dem Bedarf in den jeweiligen Kommunen angepasst sind. Welche Verbindungen gibt es bereits in Bad Laer und wo muss der Austausch eventuell noch gestärkt werden? Mit welchen Themen soll sich das Netzwerk künftig beschäftigen? Und was genau fehlt eigentlich in Bad Laer? An drei Stellwänden trugen die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung ihre Gedanken zu den einleitenden Fragen zusammen. Dabei zeigte sich: In Bad Laer herrscht bereits eine enge Vernetzung untereinander.

Bestandsaufnahme und Information

Auch viele Angebote sind bereits vorhanden. Allerdings greifen frühe und niedrigschwellige Hilfen nur dort, wo sie auch angenommen werden und bekannt sind. Für das frisch gegründete Netzwerk steht deshalb zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme auf der Tagesordnung. Sie soll einerseits den Netzwerk-Akteuren selbst einen Überblick liefern, damit sie Eltern künftig ohne aufwendige Recherchen sagen können: „Ich kenne da jemanden, der helfen kann.“

Gleichzeitig soll die Bestandsaufnahme auch die Grundlage für ein Informationsmedium bilden, das alle Ansprechpartner und Angebote übersichtlich bündelt. Schon jetzt ist allerdings klar: Mit dem Vorhandenen gibt sich das neue Netzwerk nicht zufrieden. Wünschenswert wäre nach Ansicht der Teilnehmer ein Fonds für finanzielle Soforthilfen. Ein Kinderarzt vor Ort, ein Hort mit flexiblen Abholzeiten, Haushaltshilfen für Mütter im Krankheitsfall und ein „Bobbycar-Café“ als Ergänzung zum vorhandenen Elterncafé sind weitere Punkte auf der „Was fehlt?“-Liste.

An Arbeit wird es dem Netzwerk, das dem vorhandenen Netzwerk Familienbildung angeschlossen wird, nicht mangeln. Das gemeinsame Ziel formulierte Landkreis-Koordinatorin Annemarie Schmidt-Remme: „Wir möchten die Entwicklung von Kindern in Familie und Gesellschaft nachhaltig verbessern.“ Und darin sind sich die Teilnehmer mit Bürgermeister Franz Vollmer, der als Hausherr die Akteure begrüßte: „Es ist eine wichtige Aufgabe, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, damit Familien früh genug Hilfe und Unterstützung erfahren.“