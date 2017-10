Entscheidung im Oktober Zukunft des Bad Laerer Heimatmuseums ungewiss

Bad Laer. Seit Wochen zerbrechen sich die Bad Laerer über die Zukunft der Alten Vikarie die Köpfe, allen voran die Mitglieder des Arbeitskreises Heimatmuseum und die katholische Kirchengemeinde. Denn in dem Jugendstilgebäude an der Kesselstraße ist das Heimatmuseum untergebracht. Das Haus gehört der katholischen Kirche. Die sucht jetzt Räume für einen Kindergarten.

Der Arbeitskreis Heimatmuseum, eine Gruppe Bad Laerer Ehrenamtlicher, hegt und pflegt die Anlage liebevoll, gestaltet Ausstellungen und führt Touristen und Laerer unentgeltlich durch die Museumsräume und den idyllischen Garten. Dieser entstand vor 32 Jahren, wurde ständig asugebaut und 2003 von der Naturschutzstiftung als „Vorbildliche Gartenanlage“ ausgezeichnet. Somit gilt er als einer der schönsten des Osnabrücker Landes und ist regelmäßig Anziehungspunkt am „Tag des offenen Gartens“. Eine Förderung beinhaltete eine Zweckbindung bis zum Jahr 2021. So lange darf der Garten nicht angetastet werden.

Zwischen Paulbrink und Kurpark

Die Lage des Hauses ist ideal, die Kesselstraße verbindet den Ortskern mit dem Kurpark. Jetzt überlegt die Kirchengemeinde, was mit dem Haus passieren soll. „Es plattzumachen war nie eine Idee“, versichert Jürgen Niesemeyer. Diese Befürchtung könne er zerstreuen, sagte der pastorale Koordinator im Gespräch mit unserer Redaktion.

Maßgabe des Bistums sei es, sich von Gebäuden zu trennen, „das Haus ist abgeschrieben, was sollen wir damit“, fragt Niesemeyer. Dann aber erklärt er: „Das Haus soll öffentlich zugänglich sein“, man könne es aber nicht sanieren und weiterhin so günstig vermieten. Deshalb käme die Vergabe an die Gemeinde Bad Laer in der bisherigen Form nicht infrage. Der obere Stock war lange an eine Familie vermietet, seit Kurzem wohnen Flüchtlinge auf der Etage.

Weniger Kirchensteuerzahler

Modernisieren müsse man das Haus, jahrzehntelang sei kaum etwas passiert, die Fenster seien von 1970, die Heizung 35 Jahre alt. „Das Allernotwendigste haben wir 2016/2017 gemacht“, sagt Niesemeyer, „aber was machen wir in den nächsten fünf Jahren?“. Angesichts sinkender Kirchensteuereinnahmen müsse die Gemeinde handeln. „Die Situation wird sich verändern. Noch können wir gestalten.“ Das gelte für die Zufahrt zur Kirche und die Kirche selbst. Auch St. Marien müsse saniert werden.

Vor allem werde ein zusätzlicher Kindergarten gebraucht. „Der Bedarf ist der politischen Gemeinde jetzt klar.“ Der Marienkindergarten sei nur als Übergangslösung gedacht gewesen. Nun sei die Vikarie eine Möglichkeit, eine weitere katholische Kita einzurichten. „Das machen wir ja nur, wenn wir darum gebeten werden. Wir selbst haben ja kein Interesse daran, noch eine Einrichtung zu leiten“, erklärt Niesemeyer.

Kirche will loslegen

Für den Kindergarten gebe es vier Bauvarianten, welche gewählt wird, solle im Oktober entschieden werden. Darüber berät eine Planungsgruppe mit Vertretern der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde seit Monaten. „Das ist auch eine Frage der Kosten“, so Niesemeyer. Gebe es eine andere Möglichkeit als die Vikarie, sei das für die Kirche auch in Ordnung. Nach dem Ratsbeschluss wolle die Kirche „loslegen“. Eine Möglichkeit, so Niesemeyer, sei es eben, die Vikarie zu modernisieren, mit einem Anbau zu versehen und dort Kita oder Pfarrheim anzusiedeln. Die anderen Varianten könne er nicht öffentlich machen.

Angebot nicht akzeptabel

Leider habe man sich mit den Eigentümern, der Familie Kemnade, nicht über das Grundstück einigen können, das sich die Kirchengemeinde ursprünglich für ein Gemeindezentrum vorstellte. „Auf das Angebot konnten wir nicht eingehen.“ Der Mietvertrag über die Krippenräume endet 2018.

Der Arbeitskreis Heimatmuseum hat möglicherweise das Nachsehen. „Die Menschen sind so interessiert am Museum und unserem Garten“, berichtet der Vorsitzende Ludwig Wahlmeyer. Das einzige Museum des Ortes kostet die Gemeinde durch den ehrenamtlichen Einsatz wenig. Noch einmal in anderen Räumen ganz von vorne zu beginnen, kann sich der Verein kaum vorstellen.

Wieder auf wackeligen Füßen

Schon einmal stand die Zukunft des Museums auf wackeligen Füßen. 2010 drohte ein Parkplatz im Vorgarten. Während der Bauarbeiten für die Parkfläche links vom Heimatmuseum kam die Gemeindeverwaltung auf die Idee, zehn weitere Stellplätze zu bauen und dafür drei Meter vom Museumsgarten abzuschneiden. Kirchengemeinde und Heimatverein waren entsetzt: Auf diesen drei Metern liegen der barocke Bauerngarten mit seinen symmetrisch arrangierten Blumenbeeten, stehen der Bienenstand und mächtige alte Bäume. Das sei nicht bekannt, hieß es damals aus dem Rathaus. Man kenne die Gegebenheiten nicht.

Das ist jetzt anders. Man sei in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten, sagte Bürgermeister Franz Vollmer auf Anfrage.