Blasorchester GMHütte in Bab Laer Blasmusik in der Konzertmuschel

cby Bad Laer. Vom regnerischen und stürmischen Herbstwetter noch keine Spur: Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen boten am Sonntagnachmittag ideale Bedingungen für das Kurkonzert des Blasorchesters Georgsmarienhütte. Ob Filmhits, eingängige Popnummern oder Evergreens, dem Publikum auf dem Bad Laerer Thieplatz wurde ein unterhaltsames musikalisches Programm geboten.

Die 30 Musiker in der Konzertmuschel nahe des Brunnens brachten eine Fülle von Blasinstrumenten zum Einsatz. Neben Trompeten und Posaunen waren auch Flöten, Klarinetten und Saxofone vertreten. Für die passende rhythmische Begleitung sorgten Bässe und Schlagzeug.

Das Blasorchester Georgsmarienhütte – Musikverein von 1862“ kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Neu gegründet wurde es 1972, zwei Jahre nach dem Zusammenschluss von insgesamt sechs Gemeinden zur Stadt Georgsmarienhütte. Musiker aus allen Generationen sind heute im Orchester aktiv.

Durch die enge Kooperation mit der Kreismusikschule wird Jugendlichen eine Ergänzung zum Instrumentalunterricht und eine individuelle Förderung geboten. Seit dem Jahr 2000 leitet Peter Stückemann das Orchester. Der studierte Instrumentalpädagoge dirigierte an diesem Nachmittag nicht nur, sondern brachte sich auch als Posaunist musikalisch ein.

Die rund 120 Zuhörern genossen zu den harmonischen Klängen die frühherbstliche Stimmung. Neben klassischer Blasmusik haben für das Georgsmarienhütter Blasorchester moderne Kompositionen und Arrangements einen hohen Stellenwert. Gerade von diesen bekam das Publikum zahlreiche geboten, etwa Adeles markantes Stück „Skyfall“, bekannt aus dem gleichnamigen James Bond Film, oder „You’re The First, The Last, My Everything“ von Barry White.

Für romantische Stimmung sorgten schließlich unter anderem Bryan Adams Rockballade „(Everything I do) I Do it for you“ oder Procol Harums „A Whiter Shade of Pale“. Wie musikalisch flexibel die Musiker sind, stellten Sie mit Ihrer Version der beliebten Duelsackmelodie „Highland Cathedral“ oder dem Pop- und Jazzstandard „Ain`t she sweet“ aus dem Jahr 1927 unter Beweis.