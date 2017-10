Schlager zum Tag der Deutschen Einheit Die & Mo auf dem Thieplatz in Bad Laer

Bad Laer/Hilter. Einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Nachmittag gestaltete das Gesangsduo Die & Mo am Tag der Deutschen Einheit auf dem Thieplatz in Bad Laer. Das Motto: umsonst und draußen.

Die & Mo stehen nicht als Kürzel für einen Wochentag im Terminkalender, wie man vermuten könnte. Nein, sie stehen für Dieter Rütten und Gattin Monika. Das Gesangsduo aus dem nahen Hilter nahm den arbeitsfreien Feiertag auf dem Tieplatz in Bad Laer zum Anlass, für ein Konzert der besonderen Art.

Der instrumentale Background, eingekauft und überspielt auf Mini-Disks eigens in einem Tonstudio in Düsseldorf, kam zwar aus der Konserve, der Gesang von beiden dagegen war authentisch und live auf dem Thieplatz dargebracht. Die eingespielten Chöre im Hintergrund etlicher Titel seien eigene Produktionen aus seinem Tonstudio, erläutert Rütten. „Alle Stimmen sind von uns, unsere Darbietung im Halb-Playback hat sozusagen eine Zwitterstellung in der Veranstaltungsszene, und das machen die Wenigsten. Sie ist daher weder mit den Live-Auftritten einer Band zu vergleichen noch ist unser Programm lediglich eine reine Discoveranstaltung“, so Rütten.

Auf Bassboxen verzichtet

Dass beide ihre Wurzeln vor Jahren in einer echten Band hatten, wie Rütten verriet, war ihnen stimmlich jederzeit anzumerken. Vokal mussten sich beide hier und da vor ihren professionellen Vorbildern, ob solo oder im Duett, ganz und gar nicht verstecken. Angezogen von der über den Thieplatz hinauswehenden flotten Musik füllte sich das Areal nach und nach. Sogar die Sonne meinte es gut und lugte dann und wann neugierig hinter schneeweißen Kumuluswolken hervor. „Wir haben auf unsere Bassboxen verzichtet, weil erwartungsgemäß das Publikum an diesem Nachmittag eher älteren Semester ist“, erläutert Rütten.

Altersmäßig angepasstes Repertoire

Das altersmäßig angepasste Repertoire des Duos aus bekannten Melodien, zeitlosen Schlagern, teils übergangslos in Medleys eingebettet, und gern gehörten Evergreens verbreitete beste Stimmung. Seiner Aufforderung zum Mitsingen bekannter Melodien hätte es gar nicht bedurft. Von den Kastelruther Spatzen und den Schürzenjägern, von Cliff Richards „Rote Lippen“ über Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“ bis hin zu Helene Fischer und Santiano reichte das vielseitige Programm des in Bad Laer beliebten Schlager-Duos, das hier nach etlichen Auftritt alles andere als eine Premiere feiern konnte.

Sie träten nicht allein auf Veranstaltungen wie diese auf, auch auf Betriebsfesten, Hochzeiten und Geburtstagen seien sie immer wieder gern gebuchte Künstler, wie das Paar erzählt.