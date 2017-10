Jagd- und Weinlieder MGV Teutonia Müschen stimmt in Bad Laer den Herbst ein

MGV Teutonia Müschen stimmt in Bad Laer den Herbst ein MEC öffnen

Bliesen zur Jagd und riefen zur symbolischen Weinverkostung mit ihren stimmungsvollen Liedern auf, der MGV Teutonia Müschen. Foto: Rolf Habben

Bad Laer. Als Vorboten des aufkommenden Herbstes zeigten sich die Männer des Gesangsvereins „MGV Teutonia Müschen“. Am Dienstagabend stimmten sie die Besucher im Haus des Gastes in der Blombergklinik in Bad Laer mit Liedern zur Jagd und zur Weinlese herbstlich ein.