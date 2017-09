Amt schreibt Schornstein vor Strautmann will 200-Meter-Halle für Tauchbecken bauen

Landmaschinenhersteller Strautmann will auf dem hinteren Teil seines Bad Laerer Firmengeländes eine Anlage für die Beschichtung seiner Fahrzeugteile bauen. Foto: Jörn Martens

Bad Laer. Schon die Erdbewegungen an der Bielefelder Straße neben Lidl scheinen gewaltig. Hier plant Strautmann einen Parkplatz. Bedeutender aber sind die Veränderungen im hinteren Teil des Firmengeländes. Am Fuß des Blombergs will der Landmaschinenhersteller eine riesige Halle mit einem Tauchbecken für die Beschichtung von Fahrzeugteilen bauen.