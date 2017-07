Eins nehmen, eins geben Bad Laerer Bücherschrank: Prinzip wird torpediert

Bad Laer. Leonie Swans Schafkrimi „Glenkill“ steht über Charlotte Links „Schattenspiel“. Im Kinderfach gesellt sich „Kasper Lori“ zu „Tina und Tini“. Wer diese oder eins der vielen anderen Bücher aus dem Schrank auf dem Paulbrink lesen möchte, darf es mit nach Hause nehmen und legt bei nächster Gelegenheit ein anderes wieder hinein. Das will nicht jeder verstehen.

Anne Peters und Bernhild Ehrenbrink freuen sich über jeden, der den öffentlichen Bücherschrank interessiert umkreist. Die beiden kümmern sich darum, dass dieser immer gut sortiert und sauber ist – und sie ärgern sich, wenn der mit Literatur und Sachbüchern gefüllte Glaskasten missbraucht wird. Denn das Prinzip des Nehmens und Gebens wird auf der Tür erklärt.

Im Sommer letzten Jahres ertappte Ehrenbrink zum ersten Mal eine Frau, die nicht sich selbst mit einem Buch auf der Bank vor dem Schrank platzierte, sondern eine große Reisetasche. Dort hinein stopfte sie beherzt zwei Reihen Bücher – und schleppte ihre schwere Beute weg.

Wieder zwei Fächer leergeräumt

Anfang dieses Jahres das gleiche Spiel: Dieses Mal erwischte Bernhild Ehrenbrink die einnehmende Leserin und forderte sie auf, die Bücher nach einer Woche wiederzubringen. „Es wurden dann zwei, aber gut...“, erinnert sich die Bad Laererin.

Doch langsam reicht es den beiden Bücherbetreuerinnen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche verschwanden schon wieder 25 Bücher. „Wir hatten inhaltlich ausgesprochen gute und gut erhaltene Bücher“, ärgern sich die Freundinnen, die auch die Idee für das Aufstellen des öffentlichen Bücherschranks hatten.

Fürs Regal oder das Portemonnaie?

Dass die Täterin oder der Täter über Nacht zugeschlagen haben, wissen sie deshalb so genau, weil sie den Bücherschrank am Mittwoch gereinigt hatten und Donnerstagfrüh den nächsten Blick hineinwarfen. Die beiden fragen sich nun: „Werden die Bücher weiter verkauft oder füllt da jemand sein Wohnzimmerregal auf?“

„Das kann so jedenfalls nicht weitergehen“, sagen sie traurig. Der Bücherschrank ist schließlich kein Selbstbedienungsregal en gros. Schon allein deshalb nicht, weil das Bücherdepot im Keller des Hauses schrumpft, wenn der Diebstahl zum Dauerzustand wird, auch wenn sie zum Glück immer wieder neue Bücher bekommen. Viele von Älteren, die ihr Haus verkauft haben und in eine Wohnung gezogen sind. „Wir werden angerufen und fahren dann mit unseren Körben dorthin.“ Oder die Lektüre wird gebracht, zum Beispiel von einem Ehepaar aus Moers und einer Dame aus Dissen.

Je nach Jahreszeit

Liebevoll ändern sie das Sortiment je nach Jahreszeit. „Im Winter stellen wir die Weihnachtsgeschichten hinein, im Frühling die Osterbücher. Die sind immer ganz schnell weg“, sagt Anne Peters. Seit knapp zwei Jahren lädt der Bücherschrank zum Lesen ein. Gesponsert wurde die Mini-Bibliothek von der TEN.

Wer sich zum Anlesen eines Buches auf einer der drei Bänke vor dem Haus niederlässt, kommt manchmal sogar in den Genuss einer guten Beratung. „Wir fragen dann: Was lesen Sie denn gerne“, erzählt Bernhild Ehrenbrink. „Anne rennt dann schnell in den Keller und holt etwas Passendes.“

So entwickeln sich lebhafte Gespräche mit Lesern aus allen Ecken Deutschlands über alte Schätzchen und neue Bestseller. Sogar englische und russische Bücher stehen im Schrank: „Wir lassen unsere Chorleiterin immer vorher schauen, ob die russischen Bücher auch etwas Vernünftiges sind“, berichtet Peters. „Das könnte ja sonst was sein.“ Währenddessen rollt eine Achtjährige auf einem Hoverboard zielstrebig auf den Schrank zu und ruft: „Da ist ja auch ein englisches Buch: cool“.