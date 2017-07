Exhibitionist am Heidesee in Bad Laer MEC öffnen

Ein Mann hat sich in Bad Laer gegenüber einem Angler entblößt. Symbolfoto: Michael Gründel

Bad Laer. Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstag, 27. Juli, am Heidesee in Bad Laer gegenüber einem Angler entblößt.