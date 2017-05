Sommerliche Hochspannung Thomas Tepe König beim Schützenfest 2017 in Remsede

Bad Laer. Königliches Festwetter, bestens gelaunte Besucher und dazu ein Wettkampf, der an sportlicher Spannung dem DFB-Pokalfinale vom Vortag kaum nachstand: Ein rundum gelungenes Schützenfest feierte am Wochenende der Bürgerschützenverein Remsede.

Als amtierende Regentin eröffnete Königin Michaela Peters am Sonntagnachmittag das Ringen um ihre Amtsnachfolge. Noch ahnten die Schützen und interessierten Besucher nicht, dass ihnen ein wahrer Finalkrimi bevorstand. Denn zunächst brachte Katrin Schade-Rolf mit dem 33. Schuss in bester Ordnung das Zepter zu Boden. Doch plötzlich änderte sich das Bild im Schießstand. Bestens gelaunt setzten mehrere Anwärter auf die Remseder Königswürde alles daran, den Rumpf gleich mitsamt allen verbliebenen Teilen von der Stange zu holen.

Thomas Tepe und Sabine Wolf regieren

Humorvolle Herausforderungen flogen hin und her, Treffer um Treffer schlug in das Holz des Adlers ein. Mit dem 206. Schuss machte Thomas Tepe schließlich dem fiebrigen Warten im Zuschauerraum ein Ende. Als König Thomas III. nahm er am Abend die schwere Königskette des BSV Remsede entgegen. An seiner Seite steht Königin Sabine I. Wolf. Unterstützt wird das Königspaar von Kammerfrau Simone Tepe und Prinzgemahl Michael Wolf sowie im Hofstaat von Stefan und Manuela Licher, Jochen und Inge Mechelhoff sowie Markus Hestermeyer und Christiane Weber. Mehr aus Bad Laer

Der Dank des Präsidenten Marcus Beutelmann galt zur Inthronisation dem scheidenden Hofstaat um Königin Michaela Peters, der als Hofstaat „No Limits“ den BSV grenzenlos gut vertrat. Die Zeichen der Jugendkönigswürde nahm zuvor Lena Rosemann entgegen, die damit einmal mehr bewies, dass bei der Remseder Jugend die weibliche Treffsicherheit dominiert.

Tom Rosemann neuer Kinderkönig

Bereits am Samstag trat Tom Rosemann sein Amt als neuer Kinderkönig von Remsede an. Zu seiner Kinderkönigin erwählte der junge Regent Greta Többe. Ihren Hofstaat bilden Lucas Kulgemeyer und Anna Walz sowie Luana Joulie Bartsch und Michel Peters. Ein buntes, fröhliches Kinderfest mit vielen sommerlichen Spielideen rahmte den Wettstreit um die Kinderkönigswürde ein. Zum abendlichen Königsball begrüßten die Remseder Schützen die Abordnungen der Nachbarvereine auf dem Tanzboden.

Als Highlight für Partyfreunde erwies sich einmal mehr der Jugendtanz mit N-Joy-Moderator Jens Hardeland am Freitagabend. Mit den Deutschen Stunden nahm das Schützenfest, dem auch Ortsbürgermeister Christoph Rosemann und Bürgermeister Franz Vollmer ihre Aufwartung machten, am Montag einen ebenso humorvollen wie geselligen Ausklang.