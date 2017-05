Auto landet im Vorgarten Frau und dreijähriges Kind bei Unfall in Bad Laer verletzt

Frau und dreijähriges Kind bei Unfall in Bad Laer verletzt MEC öffnen

Die Mutter und ihr Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: dpa

Bad Laer. Am Freitagnachmittag sind eine Frau und ihr dreijähriges Kind bei einem Unfall in Bad Laer verletzt worden. In einer Rechtskurve kam die 23-Jährige von der Straße ab und ihr Fahrzeug überschlug sich.

Die Autofahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf der Versmolder Straße von der Straße ab und fuhr in den Gegenverkehr. Ein ihr entgegenkommendes Auto mit einer Familie konnte ausweichen und überfuhr einen Leitpfahl. Dabei wurde das Auto leicht beschädigt, die Insassen blieben unverletzt, erklärte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Die 23-Jährige lenkte anschließend gegen, ihr Fahrzeug kam ins Schleudern und blieb in einem Vorgarten auf der Seite liegen. Die Autofahrerin und ihr Kind wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer beide verletzt sind, ist bislang noch unklar. Der Vorgarten wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.