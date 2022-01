Schlagernacht in Bad Laer: Reiner Richert wagt es trotz Corona

Vier Mal hatte Reiner Richert bereits in der Vergangenheit zur Schlagernacht in Bad Rothenfelde geladen. Am 9. April soll Auflage Nummer 5 folgen. Unter anderem mit J.K. du Dramont.

Alexander Heim

Bad Laer. Bis zum Jahr 2015 war die jährliche Schlagernacht in Bad Rothenfelde eine feste Größe. Nun will Reiner Richert sie wieder aufleben lassen. An einem anderen Ort.

Sechs Jahre ist es her, dass die Fans des Schlagers zuletzt in Bad Rothenfelde auf ihre Kosten kamen. Und: dabei zugleich Geld für einen guten Zweck gesammelt wurde. Nun will es Organisator Reiner Richert noch einmal wis