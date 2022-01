In Bad Laer entstehen 27 Wohnungen in zentraler Lage

Vier Mehrfamilienhäuser sollen auf dem Gelände des ehemaligen Jibi-Marktes entstehen. Links außen ist die Bielefelder Straße, oben die Straße Am Blomberg.

Grafik: Ingenieurbüro Potthoff

Bad Laer. Der lange leerstehende Jibi-Markt an der Bielefelder Straße in Bad Laer ist abgeräumt. Auf der Fläche sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Was ist geplant und wann geht es los?

Die VorgeschichteDer relativ kleine Jibi-Markt an der Bielefelder Straße strich im Jahr 2015 die Segel. 2016 kaufte K&K das Grundstück samt Gebäude als Alternative zum Standort an der Glandorfer Straße. Ein Plan, der bei der Gemeinde au