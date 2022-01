Corona-Impfung: Booster-Aktion in Bad Laer

Am Mittwoch, 5. Januar, bietet Dr. Klaus Zehbe in seiner Praxis an der Glandorfer Straße in Bad Laer erneut eine Booster-Impfaktion an.

dpa/Jörg Carstensen

Bad Laer. Frisch geboostert ins neue Jahr: Am Mittwoch, 5. Januar, bietet die Praxis Dr. Zehbe in Bad Laer erneut eine Impfaktion an.

Von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr werden an der Glandorfer Straße 4 bei der Booster-Aktion erneut ausschließlich rund 300 Dosen des Moderna-Vakzins verimpft. „Jeder über 30 Jahre ist willkommen“, so Dr. Klaus Zehbe. Der Hintergrund für