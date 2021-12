So lief die Impfaktion der Geschwister-Scholl-Oberschule Bad Laer

Kollegium, Schüler und deren Angehörige konnten sich bei der Impfaktion der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer impfen lassen.

Bettina Klimek

Bad Laer. Keine langen Warteschlangen – und trotzdem 260 Impfungen: Die Corona-Impfaktion an der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer hat ihre Wirkung nicht verfehlt.

Am Dienstag hat das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes auf Initiative der Schulleiterin Stephanie Baalmann in der Geschwister-Scholl-Oberschule in Bad Laer 260 Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und ihre Angehörigen mit den Impfstoffen v